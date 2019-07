La devozione per Santa Rosalia in una foto, premiati i vincitori del concorso fotografico

Uno scatto in bianco e nero che ritrae un uomo anziano, costretto a muoversi sulla sedia a rotelle, tra i partecipanti alla processione per Santa Rosalia. E' la foto che ha vinto la terza edizione del concorso fotografico organizzato dalla parrocchia della Cattedrale e dall’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi. diretto dal diacono Pino Grasso, in occasione del 395° Festino in onore di Santa Rosalia. A scattarla è stata Maria Pia Barraco.

Al secondo posto si è classificata Irene Sole con una foto che immortala due piccoli tamburinai davanti la grotta di Santa Rosalia e al terzo la foto di Vito Ferri che mostra l’urna di anta Rosalia con lo sfondo della luna. La premiazione si è svolta stamani al termine della messa.

"Abbiamo avuto serie difficoltà a scegliere le foto più belle – dice il parroco della Cattedrale Filippo Sarullo - perché molte altre meritavano di vincere. Abbiamo premiato quelle che a nostro parere, aldilà della tecnica, hanno rappresentato un momento significativo della processione di Santa Rosalia". Al concorso hanno preso parte anche Fabio Caltanissetta, Gaetano Cannata, Caterina Cardinale, Angelo Contorno, Giuseppe Costanzo, Adriana Dolce, Francesco Durante, Serafina Geraci, Roberto Giardiniere, Anna Maria Lucia, Ilaria Morreale, Pietro Picone, Salvatore Picone, Martina Rinascimento e Paolo Terruso.