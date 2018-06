Sorpresa a Balestrate: un fenicottero rosa passeggia in spiaggia

Probabilmente è alla radice della leggenda dell' araba fenice: il fenicottero rosa - l'uccello misterioso che appariva solo per un momento in una palude bassa battuta dal sole - è stato sorpreso durante una passeggiata in spiaggia a Balestrate. Un evento raro che è stato immortalato da due architetti, Santi D'Anna e Giuseppe Valore. Le foto - pubblicate dalla pagina Facebook Balestratesi.it - sono poi diventate virali, con questo commento: "Che bellissima sorpresa, un fenicottero rosa in spiaggia a Balestrate!". Si tratta dell'unica specie di fenicottero che nidifica in Europa. Vive anche in Africa e in Asia meridionale (Pakistan e India). In Europa è possibile trovarlo, Italia a parte, anche in Francia (Camargue), Spagna, Turchia, Albania, Grecia, Cipro e Portogallo.

