A Daria Biancardi il "Feel Rouge Tv Awards", tra i premiati il direttore di PalermoToday

Daria Biancardi, riceverà venerdì prossimo, 20 dicembre, alle ore 19 nell’Aula consiliare del comune di Monreale, il Feel Rouge Tv Awards 2019, premio ideato da Carlo Valenti, produttore del maggiore canale televisivo online. La cantante palermitana, con il singolo "Come una danza" ha vinto la XII edizione di New York Canta - Festival della musica italiana a New York. “E’ un premio alle eccellenze della nostra terra – ha spiegato Carlo Valenti, che condurrà la serata insieme a Monia Arizzi – vogliamo valorizzare i protagonisti del 2019 spaziando dallo sport alla cultura, dal giornalismo al mondo dell’imprenditoria e del sociale. Il Feel Rouge Tv Awards nasce per premiare chi ha riposto la valigia nell’armadio decidendo di impegnarsi nella nostra terra. In un momento di grave crisi non è facile investire in Sicilia, chi lo fa e lo fa con successo rappresenta un esempio da seguire e valorizzare”.

Saranno i 19 premiati e 5 i riconoscimenti “Speciali” di una serata realizzata grazie “alla sensibilità e disponibilità del Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, e del Presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia”. Sul palco dell’Aula Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo II ci sarà spazio per le imprese di chi ha centrato la promozione in A1 come il Telimar nella pallanuoto maschile e la SBC nel basket femminile, ma anche a chi, come il Country Time Club, ha riportato a Palermo un Torneo Internazionale di tennis del circuito WTA secondo solo a quello di Roma.

Tra i premiati anche i giornalisti Luigi Perollo per i 30 anni di attività ed il direttore di PalermoToday, Andrea Perniciaro, oltre all’attore Giovanni Nanfa. Mentre un riconoscimento è stato assegnato alla memoria a Marcello Clausi, storico fondamentale di Cult Magazine. L’elenco completo dei premiati verrà ufficializzato giovedì prossimo, 19 dicembre, alla vigilia di una serata che andrà in scena all’insegna dell’impegno e della caparbietà di affermarsi in Sicilia. Il Feel Rouge Tv Awards 2019 sarà venerdì trasmesso in diretta streaming dalle ore 19 su www.feelrouge.tv e sulla pagina facebook di Feel Rouge Tv.