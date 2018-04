Il Dj/producer palermitano Fabrizio De Santis tra i 10 finalisti di "Jagermusic lab" a Berlino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fabrizio De Santis, 24 anni, dj resident di Unlocked srl (nota azienda di eventi a palermo) ha partecipato ad un contest, iniziativa di " Jagermeister" che si chiama #jagermusiclab... a livello nazionale. Dopo tutte le iscrizioni da parte di tutta Italia è stato scelto tra i migliori 20/djs producer emergenti d'italia e convocato a Milano per la selezione per diventare finalisti. Insomma, sono tra i 10 finalisti che andranno a Berlino per 10 giorni con i più grandi dj ditalia (Luca Agnelli, Ilario Alicante, Roland, Luca Pechino, Ableton e tanti altri) per conoscere tutti i segreti dei live e della produzione, ed ovviamente per vincere e diventare il "Music meister" . Interviste e tanto altro usciranno sulle prossime riviste Djmag&Rolling Stone (Vai al link)