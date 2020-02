Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Expocook, il cibo dà spettacolo: cooking show e grandi chef alla Fiera del Mediterraneo

La manifestazione, che si terrà da martedì 25 a venerdì 28 febbraio, coinvolgerà oltre 230 espositori in 25mila metri quadrati di area coperta, divisi in 11 settori tematici e 8 padiglioni e sarà dedicata al “gusto” in tutte le sue diverse declinazioni