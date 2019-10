Everest quiz, l'app palermitana con premi in buoni Amazon

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nasce il primo gioco a quiz per smartphone in diretta! Un nuovo modo di intendere i quiz che travalica il mondo televisivo e giunge attraverso un’app nei vostri cellulari, con tanto di conduttore e premi in buoni Amazon. L’app si chiama Everest Quiz ed è un progetto nato a Palermo, dalle menti dei conduttori di Sicilia Cabaret Matranga e Minafò insieme all’amico Sergio Colabona (regista, tra l’altro, di La prova del Cuoco e Made in Sud, oltre che di molti quiz televisivi) e all’imprenditore palermitano Peppe Pumo.

Ogni giorno ci saranno due manche da giocare alle 14 e alle 21. Scaricata l’app nello smartphone sarà presente un countdown che vi indicherà quanto manca alla prossima manche. Ogni giorno i concorrenti potranno vincere premi di 25, 15 e 10 euro in buoni Amazon o di altri e-commerce. Ogni mese ci sarà un premio speciale di 100 euro in buoni Amazon per chi avrà totalizzato più punti. La partita avverrà in diretta, con un conduttore che spiegherà le regole del gioco e farà le domande, e ci saranno anche ospiti speciali dal mondo del web e della televisione. Sarà inoltre possibile vedere in qualsiasi momento la classifica aggiornata. “Abbiamo iniziato il nostro percorso artistico proprio dai quiz – spiegano Matranga e Minafò – con il quizzettone in giro per i pub, passando poi ai quiz e agli sketch. In questo progetto c’è un grandissimo staff alle spalle, da chi aiuta gli utenti a configurare l’app al conduttore del quiz, fino ad arrivare agli autori delle domande e a chi si occupa dei social. Il tutto con regolamento ministeriale”. Everest Quiz è la nuova frontiera dell’intrattenimento che per la prima volta porta lo spettacolo di un quiz televisivo in diretta in un’app.

