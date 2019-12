"Vicini a Savina e Rosa": un evento di solidarietà per le sorelle Pilliu

Un evento enogastronomico per esprimere solidarietà alle sorelle Pilliu, la cui battaglia trentennale contro la mafia è stata raccontata da Le Iene in un servizio andato in onda pochi giorni fa. L'appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre, alle 19, nell'enoteca gestita dalle due sorelle in via del Bersagliere, a pochi passi dal famoso palazzo di piazza Leoni dove a lungo hanno trovato una base e un nascondiglio i più pericolosi boss.

Nessuno è riuscito a portar via le loro casette, ma oggi Savina e Rosa devono combattere per rimetterle in piedi. Una storia che si intreccia con le inchieste di Falcone e Borsellino. Sabato tra un calice di vino e un assaggio di formaggi i partecipanti si scambieranno gli auguri di Natale e mostreranno di essere vicini alle due sorelle nella loro battaglia. Ad organizzare l'evento Attilio Capone.