Guida agli esami di maturità: commissioni, date e prove delle scuole di Palermo

La ricetta è semplice. Basta un esame, un voto e un diploma e il lasciapassare per la "maturità" è servito. Tutto quello che non corrisponde a una formula, però, lo trovate scritto in qualsiasi romanzo e in ogni canzone che omaggia questo momento fondamentale della vita di ciascuno. L'ultima prova che gli studenti delle scuole superiori devono affrontare e che si pone al termine della quinta superiore, che sia di un liceo, di un istituto tecnico o professionale è un misto tra studio, fatica e anche magia.

Cosa è l'esame di stato

L'esame di stato è composto da due prove scritte, note come prima e seconda prova, e una prova orale. Da quest'anno, a seguito della riforma della Buona Scuola, è stata eliminata la terza prova e anche la tesina.

Prima prova

La prima prova della maturità 2019 si svolgerà mercoledì 19 giugno. Il giorno del primo scritto di italiano sarà uguale per tutti i maturandi indipendentemente dall'indirizzo di studio. Sei ore a dispozione con il solo aiuto del vocabolario d’italiano. Si potrà scegliere tra l'analisi del testo di un brano di prosa o poesia, il testo argomentativo tra tre tracce a scelta e il tema di attualità.

Seconda prova

Il secondo scritto della maturità 2019 è diverso per ogni indirizzo di studio, si svolgerà giovedì 20 giugno e da quest'anno potrà essere multidisciplinare. Latino e greco al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 e 2 al linguistico, antropologia o pedagogia o sociologia al liceo delle scienze umane. La prova del liceo artistico dipende invece dall'indirizzo di studio mentre quella del liceo musicale è suddivisa in una parte teorica e in una pratica. Per gli istituti tecnici una relazione uguale per tutti e una seconda parte di quesiti a risposta aperta. Per gli istituti professionali infine la prima parte sarà definita a livello nazionale mentre la seconda sarà predisposta dalla commissione di maturità.

Prova orale

L'orale è l'ultima prova dell'esame di maturità e consiste in un'interrogazione incrociata su più materie. Si svolge davanti a tutta la commissione e, da quest'anno, non è necessario presentare alcuna tesina.

Tutte le commissioni dell'esame di stato a Palermo