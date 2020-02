Il Coronavirus non ferma i fan di Elettra Lamborghini, in 500 al Forum per incontrarla

Scuole chiuse per sanificazione e pronto soccorso degli ospedali mai così vuoti come in questi giorni per il timore del nuovo Coronavirus ma oltre 500 persone hanno affollato ol centro commerciale Forum per avere autografata la copia del nuovo album di Elettra Lamborghini. L'artista presentava "Twerking queen - El resto es nada", uscito in edizione speciale dopo la partecipazione della cantante al festival di Sanremo. L’appuntamento al negozio Mondadori ha richiamato soprattutto i più giovani.

