L'Ecomuseo chiama a raccolta giovani creativi: al via il progetto "Ponte di mare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via il progetto “Ponte di Mare – come ricongiungere progetto e desiderio”. L'iniziativa è dell'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, vincitore del bando "Prendi Parte! Agire e pensare creativo" ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del ministero per i Beni e le Attività Culturali, per promuovere l’inclusione culturale dei giovani nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale.

Lo scopo del progetto è coinvolgere giovani Neet italiani e stranieri a partire da quelli residenti nella seconda circoscrizione del Comune in due percorsi creativi. Il primo workshop partirà a gennaio, condotto dalla designer Sara Ricciardi; il secondo, a marzo, proposto da Juan Esteban Sandoval de El Puente_lab, un collettivo attivo a livello internazionale - principalmente in Italia e Colombia.

Complessivamente sette mesi di attività di co-creazione, cerchi maieutici, laboratori di design e artigianato, progettazione e auto-costruzione, gioco e riflessione che porteranno alla realizzazione di un’opera collettiva e una nuova linea di merchandising dell’Eco-museo.

L’istituzione culturale che realizzerà il progetto è l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, nato nel 2014 grazie a un progetto di CLAC supportato dalla Fondazione CON IL SUD in partnership con il Comune di Palermo - Ass.to alla Cultura - Servizio Musei e Spazi Espositivi, sarà un vero e proprio ponte tra i ragazzi e i processi di progettualità artistica.

“Arriricriati” è il primo workshop di Ponte di Mare, inizierà a gennaio per un totale di 24 incontri, condotto da Sara Ricciardi, giovane e già affermata designer campana con base a Milano(www.sararicciardi.org). Il gruppo di 15 giovani che lavorerà con Sara Ricciardi sarà accompagnato dal collettivo Crossing Over design. Nato dall’unione di giovani artisti e progettisti palermitani, Crossing Over è progetto integrato di produzione artigianale di arredi in legno e di stampa in serigrafia, che promuove e realizza interventi di rigenerazione urbana; il progetto è nato nel 2016 dalla collaborazione delle due associazioni ZisaLab e Caravanserai Palermo, assegnatari di un finanziamento nell’ambito del bando Funder35. Insieme condurranno un percorso di incontri e laboratori di serigrafia, grafica, stampa, disegno, costruzione che porterà all’ideazione, progettazione e realizzazione di una nuova linea di merchandising del museo. Per partecipare al workshop bisogna inviare la propria candidatura entro il 31 dicembre compilando il form sulla pagina facebook Ponte di Mare, per maggiori informazioni:

pontedimarepalermo@gmail.com. infoline +39 347 52 80 525 dalle 16 alle 18.

Allegati