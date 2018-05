Ritorno al passato, in giro per la Sicilia rurale a dorso di mulo: "Riscopriamo i tesori nascosti"

Anche quest'anno Ecomulo attraversa la Sicilia rurale, in un itinerario a dorso di mulo, alla riscoperta dei tesori nascosti della nostra terra. Il protagonista è il palermitano Mirko Adamo insieme all'indomabile don Giacomino Mancuso e all'amico Antonio Madonia di Cammarata. Partendo da Punta Secca, il gruppo attraverserà i paesi di Donnafugata, Ragusa Ibla, Chiaramonte Gulfi nei primi giorni. A seguire Vizzini, Enna, Nicosia, Capizzi, Mistretta, Motta D'Affermo e Castel di Tusa.

Un viaggio senza tempo, scandito solo dai passi ritmici dei muli, compagni fedeli che permettono di assaporare un percorso lento e pieno di meraviglia, attraverso luoghi chiave della Sicilia rurale, come le masserie, le viuzze dei paesi, i panorami bucolici e i prodotti tipici. Una passeggiata tra gli allevatori di vacche modicane e formaggi dop, nell'entroterra siculo, spesso dimenticato dalla Sicilia stessa, ma tappa di migliaia di turisti.

Il mulo è un animale che con il suo temperamento, con la sua indole, aiuta a procedere lentamente, assaporando tutto ciò che ti circonda, ammirando i colori e i sapori della natura, incontrando tanta gente curiosa, perché sono in tanti a fermarsi quando incontrano un contadino a dorso di mulo e così si parla, si conoscono paesi, luoghi lontani dalla realtà urbana, ci si gode il silenzio, il fiume che ci scorre accanto in compagnia di un compagno fedele.

Un viaggio nel tempo, attraverso boschi e riserve naturali, passando per i vecchi borghi, le masserie, i casali e i castelli che da secoli sono i testimoni di un territorio - quello siciliano - a vocazione prettamente agricola, popolato fin dai tempi antichi, con una storia alle spale fatta di grano e lavoro. Sarà la scoperta di un territorio che ha visto alternarsi diversi popoli, che hanno lasciato tracce indelebili del loro passaggio. Tracce che, purtroppo, non sono state adeguatamente salvaguardate e sfruttate per uno sviluppo turistico a portata di mano.che oggi è "fondamentale per il rilancio della piccola media impresa che opera nel made in Sicliy - come dice Federico Bruno, presidente fondatore di ecomulo -. Un ritorno al nostro passato indispensabile per la sopravvivenza delle future generazioni, per la riscoperta di quei luoghi tanto incredibili quanto dimenticati dai siciliani di ieri e da quelli di oggi.

