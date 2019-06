L'ortofrutta adesso si compra con un click, il biologico sbanca online e arriva a Palermo

Panierebio è l’e-commerce più grande del Sud Italia riservato a frutta e verdura biologica fresca con consegna a domicilio. L’e-commerce nasce nel 2016 dall’azienda agricola biologica Natura Iblea e, ad un anno appena dalla sua nascita, le vendite online di Paniere Bio sono cresciute moltissimo rimanendo radicati alle proprie origini: Panierebio produce e coltiva, non commercializza.

Il servizio è gestito da un gruppo di ragazzi siciliani che, dopo un periodo di studio al nord Italia, hanno deciso di rientrare a casa con la volontà di voler vivere la propria terra, anche a costo di scommettere su un lavoro inusuale: un e-commerce di frutta e verdura biologica fresca con consegna direttamente al cliente. Perché? Amore per la propria Terra, innovazione, bisogno di crescere e far crescere una realtà “trascurata”, insomma voglia e coraggio di scommettere.

Nasce così il primo e-commerce di ortofrutta in Sicilia dedicato esclusivamente a prodotti biologici, che a pochi anni dalla sua nascita è diventato un servizio capillare e consolidato. Panierebio lavora da anni nelle province di Ragusa, Siracusa ,Catania è Messina. Ora c’è voglia di crescere. Ha inizio, così, la nuova sfida che si chiama Palermo. A partire dall’11 Giugno sarà possibile anche per i cittadini palermitani ordinare frutta e verdura biologica e veder scorazzare per le vie della città il furgoncino targato Panierebio.

Perché Panierebio? Perché è un’azienda che punta sui giovani siciliani, sull’ambiente e sull’ecosostenibilità (uso di plastica compostabile, biodegradabile e riutilizzo delle cassette Panierebio) ed infine promuove i “Brutti ma buoni” (valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli bio difettati o fuori calibro, che vengono commercializzati con prezzi speciali).