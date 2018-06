"Ds automobilies" e Auto System-Twin System inaugurano il "Ds Salon Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’stato presentato ieri (martedì 26 giugno) in anteprima alla stampa e ad una selezione di ospiti e da mercoledì 27 giugno al pubblico il DS Salon Palermo, il nuovo concept di showroom di DS Automobiles dal nuovo ed avanguardistico design, che apre le porte in via Aci, 6 nel capoluogo siciliano. “Il DS Salon che apre a Palermo, al pari di quello delle principali città metropolitane italiane ed europee - commenta Francesco Calcara, DS Brand Director – e rappresenta un’avanguardistica concezione di showroom: non più una concessionaria o un punto vendita bensì un luogo deputato all’incontro con il più recente stile DS, marchio che da sempre – si pensi soltanto alla DS storica del 1955 - ha cambiato i codici dell’industria e del design nel settore auto”.

Ed è proprio la sensibilità del territorio per quanto è stile e design che ha indotto il Gruppo Auto System – storica realtà automotive operativa da 30 anni nella regione – attraverso Twin System (società del Gruppo), a volere, credere e ad investire in questo progetto. “Il DS Salon è per concezione un luogo aperto a tutti – spiega Nello Lo Cascio del DS Salon Palermo – un ambiente dove l’ospite o il visitatore potranno concretamente respirare l’essenza di un marchio nel significato più ampio: l’avanguardia stilistica e progettuale, la tecnologia più innovativa e il generale stimolo a immaginare costantemente il futuro dell’auto”.

Lo style concept del DS Salon si ispira alla perfezione poliedrica, proprio come quella della piramide di vetro nella piazza del Louvre, con il quale DS Automobiles ha stretto una partnership e si declina attraverso l’eccellenza sensoriale tradotta nei “cinque sensi”. Presso il DS Salon Palermo sarà anche possibile per tutti i visitatori osservare e provare la DS 7 CROSSBACK, un’eccellenza in termini di stile, design e innovazione tecnologica, oltre che di performance e sensazioni di guida.

Ispirato al meglio delle grandi maison di lusso d’oltralpe, il DS Salon Palermo incarna il savoir-faire alla francese nel mondo dell’automotive attraverso i propri valori quali, l’avanguardia nel design, tecnologia avanzata, comfort dinamico, raffinatezza e cura nei dettagli. Di origini parigine, nato nel 2014, il Marchio DS conserva i valori di innovazione ed eccellenza ereditati dalla DS del 1955. Tutto questo è sintetizzato nell’espressione spirit of avant-garde, firma istituzionale del Marchio DS.

Ds automobilies

Marchio francese creato a Parigi, DS nasce ufficialmente il 1° giugno 2014, con l’obiettivo di rinnovare il premium francese. Forte della sua eccezionale eredità e animato dallo spirito di avant-garde, DS conserva i valori di innovazione e distinzione ereditati dalla DS del 1955. La Collection DS, studiata per una clientela che vuole esprimere la propria personalità, comprende DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4, DS 4 CROSSBACK, DS 4S, DS 5, DS 5LS, DS 6, completata da DS 7 CROSSBACK. Propone auto che si distinguono per il design innovativo, la raffinatezza nei minimi dettagli, le tecnologie d’avanguardia e la serenità dinamica.

Presentata al salone di Ginevra 2017, DS 7 CROSSBACK, il SUV secondo DS, firmato Parigi per innovazione e tecnologia, inaugura la seconda generazione dei modelli DS. Per chi vuole sempre essere all’avanguardia, l’edizione limitata DS 7 CROSSBACK La Première offre la possibilità di prenotazione on line in un DS Store o un DS Salon, per poterla guidare in anteprima. In linea con il suo impegno nel realizzare auto ibride ed elettriche performanti, il Marchio proporrà nel 2019, DS 7 CROSSBACK con E-TENSE, l'ibrido secondo DS.

Il Marchio DS, distribuito nei DS Store e nei DS Salon, o nelle zone dedicate della rete Citroën, vanta anche un flagship, il DS WORLD PARIS. DS significa anche esperienza di Marchio che va oltre i prodotti, con ONLY YOU, programma di servizi esclusivi presentato al Mondiale di Parigi 2016.



Gallery