Tutti pazzi per la cucina giapponese, 7 posti dove mangiare un buon sushi a Palermo

Hosomaki, uramaki, temaki e chi più ne ha più ne metta, per un giorno almeno. Ricorre il 18 giugno infatti la giornata internazionale del sushi, quello che gli italiani intendono come un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso, pesce e alghe. Mentre in Giappone la parola “sushi” significa letteralmente “aspro” riferendosi al cibo prodotto col riso, nel resto del mondo viene spesso inteso come pesce crudo o come riferimento a nigiri e sashimi. E, come altri piatti, anche il sushi ha dovuto adattarsi ai gusti alimentari dei paesi in cui si è diffuso, per cui oggi si trovano in giro per il mondo tipi di sushi sconosciuti in Giappone, come il celebre california roll, nato in realtà negli Stati Uniti per far accettare l’idea di mangiare del pesce crudo.

Sono molti i locali palermitani che non hanno resistito alla moda giapponese e, per questo, la redazione di PalermoToday ha selezionato sette ristoranti dove mangiare il sushi almeno una volta nella vita.

1. Tribeca

In cima alla classifica troviamo il Tribeca di via Mariano Stabile, una vera e propria istituzione a Palermo. Un posto chiccoso dove le tartare di pesce sono buone e i california memorabili. Da provare crunch salmone, tribeca rolls e tempura rolls. Per chi volesse mangiarlo a casa può optare per Sushi Station, il take away nato dall'esperienza Tribeca.

2. Sushilab Mazzini

Dall'esperienza dello storico chef de La Scuderia nasce Sushilab Mazzini, nell'omonima via. Filippo Gugino rivisita in chiave personalissima la cucina giapponese con una punta di innovazione. Da provare gli special rolls "dinamite" con alga nori, riso, tobiko rosso, philadelphia, granchio, tartare di salmone e gambero rosso.

3. Ishi

La cucina italiana, mediterranea, nippo-brasiliana in un unico menu. Da Ishi, in via Giorgio Castriota, insieme ai piatti della tradizione, è da gustare il sushi. Da provare i rolls uramaki "Gohan black" con riso, alga nori, nero di seppia, gambero in tempura, avocado, carpaccio di gambero rosso, ricci, philadelphia, tobiko nero e caviale di salmone.

4. Wagashi

Aperto da un anno appena, il ristorante in piazza Unità d'Italia si è già fatto apprezzare per la particolarità del suo sushi. Da provare la forma "ayce" del pranzo con assaggi di riso, baccelli di soia, fritti, gamberetti alla griglia, pane dolce e naturalmente sushi. Una menzione meritano anche i cocktail.

5. Sal Capone

La famiglia Capone Savoca, dopo hamburger, rosticceria, pizza, patata cunzata e chi più ne ha più ne metta, si è lanciata in una nuova avventura nel mondo della ristorazione. Sal Capone (uno in via Catania l'altro in via Emilia) fa così sushi alla giapponese ma con le porzioni alla palermitana. Si mangia bene e si esce sazi.

6. Amoroso Salotto Culinario

La cucina è sia italiana che giapponese e si trova in pieno centro, in via Sammartino. I crudi di pesce, con ostrica belon, gambero di porticello, julienne di seppia, tartare di salmone e di pesce bianco è da provare, ma anche l'amoroso roll fatto di pesce bianco in tempura, avocado, tobiko, gambero rosso e tartufo non scherza.

7. Chan

Il ristorante Chan è ormai un must, una vera e propria istituzione per tutti gli amanti del sushi e della cucina orientale a Palermo. Oltre alla cucina cinese, tailandese e vietnamita, da provare è il giapponese tra insalate, tempura e tofu. Per chi non teme la linea, è consigliata l'ordinazione della barca grande da 60 pezzi tra sushi e sashimi.