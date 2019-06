Donnavventura sceglie le bellezze del Palermitano: riflettori su Mondello, Cefalù e Isola

Summer Beach, lo spin-off di Donnavventura, fa tappa in Sicilia. Ieri alle 13.50 su Rete4 è andata in onda la prima delle tre puntate dedicate ad alcune delle spiagge più belle della parte settentrionale dell'Isola: Mondello, Isola delle Femmine, Santa Flavia e Cefalù le località di mare del Palermitano toccate. Le new entry Angelica ed Ester accompagnate dalle veterane Marianna e Sijia sono le protagoniste del docureality che coniuga la passione per l'avventura a quella per il viaggio: si sposteranno lungo la costa in catamarano per poi raggiungere le isole Eolie. Le prossime puntate andranno in onda il 16 e 23 giugno, sempre alle 13:50.

Meno di un mese le reporter del programma televisivo già al lavoro sull'Isola per preparare la puntata su Palermo, Monreale, Cefalù e le Eolie hanno incontrato il presidente della Regione Nello Musumeci. "Ester, Sijia, Marianna e Angelica - ha scritto in quella occasione sui social il Governatore - anche nella prossima edizione promuoveranno le straordinarie bellezze della Sicilia".

