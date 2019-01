"Regaliamo un sorriso ad Andrea": l'appello per aiutare il bimbo che ha bisogno di piastrine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 13 gennaio, dalle 10 alle 12, in piazza Rettore Evola a Balestrate, è possibile effettuare la pre-donazione per valutare la compatibilità a donare piastrine, necessarie per il proseguimento della terapia di Andrea, meraviglioso bimbo di 18 mesi. Sarà presente il professore Fiore dell'ospedale civico di Palermo. Si consiglia una colazione leggera o meglio se digiuni. Preferibilmente l'appello è rivolto a persone di sesso maschile, in quanto dall'ospedale ci informano che le piastrine maschili hanno una facile lavorazione così da consentire una più veloce e certa somministrazione al piccolo Andrea. Grazie di cuore, se saremo tanti, regaleremo una speranza. #IoCiCredo P.S.

Le condizioni valide per la donazione sono:

1) Dagli ultimi esami il valore delle piastrine deve essere superiore a 200.000.

2) Dall'ultima donazione deve trascorrere almeno un mese.

3) Non bisogna aver fatto tatuaggi negli ultimi 6 mesi.

4) Non aver fatto uso di antibiotici, antistaminici e aspirine da una settimana.

5) Non avere sintomi influenzali