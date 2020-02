Visite culturali, mercoledì didattici e Stra-Papà: ritorna “La Domenica Favorita”

Quattro mercoledì didattici (8 e 22 aprile, 6 e 13 maggio) dedicati alle scolaresche per trasferire una conoscenza più approfondita del Parco alle nuove generazioni, la staffetta podistica Stra-Papà destinata agli istituti superiori, visite naturalistiche/culturali nei weekend, oltre ai classici cinque eventi domenicali (8 marzo, 5 e 19 aprile, 3 e 10 maggio). Sono questi gli ingredienti della quarta edizione de "La Domenica Favorita”. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Comitini alla presenza, tra gli altri, del sindaco Orlando, dell’assessore al Decoro urbano Fabio Giambrone e dei fondatori del Comitato della manifestazione, Nicola Fabio Corsini, Marco Lampasona e Nicola Tricomi.

"La Domenica Favorita non è solo un evento sportivo ludico e culturale - afferma il sindaco Orlando - ma anche civico, perchè riguarda tutta la città e tutte le realtà cittadine. Da ottobre La Domenica Favorita vivrà una nuova stagione, grazie ad un protocollo di intesa tra Palermo e la Città metropolitana per valorizzare una dimensione sovracittadina, una delle attrattive turistiche della nostra città. Quindi il Parco della Favorita sarà arricchito con attrattive ludiche sportive turistiche e civiche in generale, per l'intero anno e non solo per 5 domeniche".

L'edizione 2020 aprirà domenica 8 marzo e avrà in tutte le sue cinque date un programma più ricco di eventi e un’area spettacolo per concerti e cabaret nel Campo Ostacoli. Tra le novità la Start up Favorita: per la prima volta il Parco diventa sede di un contest per selezionare una start up con un progetto innovativo sul tema salute-benessere e per valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e culturale da accompagnare sul mercato. Partner di tale iniziativa sono Innogea Srl ed il Consorzio Arca.

Il programma della giornata d'apertura

La quarta edizione comincerà ufficialmente con l’evento inaugurale di domenica 8 marzo, che si aprirà con la celebrazione eucaristica prevista per le 10,15 all’interno della Cappella del Museo Pitrè. Alla funzione religiosa, oltre alle autorità cittadine, prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte. Al termine della celebrazione la Fanfara dell’esercito italiano (sesto reggimento bersaglieri) eseguirà l’inno nazionale".

Nella stessa giornata una particolare attenzione sarà dedicata alle donne in occasione della Festa della Donna: Villa Niscemi farà da sfondo a Ritratto di Donna, l’iniziativa che vedrà la fotografa professionista, Floriana Di Carlo, eseguire ritratti, in tempo reale, alle donne presenti e donarli loro in formato digitale, e ancora tra Villa Niscemi e la Palazzina Cinese, sempre in omaggio alle donne, avrà luogo una itinerante Parata folk in abiti della tradizione popolare siciliana a cura del Teatro Ditirammu. Il Parco sarà aperto al traffico e le attività previste si concentreranno su un’area limitata a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese. Per le successive domeniche in programma, 5 e 19 aprile, 3 e 10 maggio le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico.

“La Domenica Favorita - dichiarato Nicola Tricomi, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona, soci fondatori del Comitato 'La Domenica Favorita' - è un progetto che abbiamo fatto nascere quattro anni fa, insieme all’Amministrazione Comunale e che abbiamo visto crescere nel tempo grazie al supporto incondizionato di tutti i principali attori del territorio. Un tesoro, quello della Favorita, che a poco a poco stiamo ritrovando e scoprendo grazie anche alle tante attività ludiche, sportive e culturali di cui si compone questa iniziativa. Quest’anno La Domenica Favorita si amplia, con tante altre attività e si svolge in altri giorni della settimana, andando incontro alla nostra visione originaria che prevede, come punto di arrivo, la valorizzazione del Parco 365 all’anno”.