Formazione, seminario online per il distretto 2110 del Rotary International

Un 25 sprile diverso dal solito, per il distretto 2110 del Rotary International per il secondo incontro di formazione promosso dal governatore in-coming Alfio Di Costa con i componenti la sua squadra distrettuale (Sisd). Un evento con lo scopo principale di fornire, ai futuri dirigenti distrettuali del Rotary International, le coordinate per il nuovo anno sociale. All’aperura dei lavori Nabor Potenza, prefetto distrettuale, ha ricordato l’importanza della Liberazione nella storia italiana, sono seguiti gli indirizzi di saluto di Valerio Cimino, governatore distrettuale, di Gaetano De Bernardis governatore 2021-2022 e di Orazio Agrò governatore 2022-2023. Infine, quello di Alfio Di Costa, governatore eletto. Brillanti le relazioni: “Coordinamento delle Commissioni distrettuali” a cura di Massimiliano Fabio, Delegato ai rapporti con le commissioni distrettuali; “Valutazione e sviluppo dei progetti del Distretto” a cura di Lina Ricciardello, delegata per la valutazione e lo sviluppo dei progetti del Distretto; “Task Forse Rotary Service” a cura di Fausto Assennato, delegato Task Force Rotary Service; “Conoscere e agire”, a cura di Daniela Vernaccini, presidente della commissione Cittadinanza globale e sostenibilità ambientale: conoscere e agire. “La nostra responsabilità di rotariani – ha affermato Alfio Di Costa - è quella di cogliere l'opportunità che abbiamo per rafforzare la nostra rete, non per la nostra gloria personale, ma per il bene del Rotary, del nostro territorio, di chi lo vive, dell'umanità intera. Ecco il perché numerose sono, quest’anno, le commissioni di studio e le task-force operative. Serve dare risposte al territorio anche in vista della definizione, a fine anno, di un libro bianco”.