Ficarra e Picone "rimproverano" Mattarella, lui gli telefona: "Che tristezza il Palermo in serie D"

Il presidente della Repubblica e un noto duo comico che, in una cordiale telefonata, discutono da bravi concittadini di una delle passioni degli italiani: il calcio. Anzi, per essere più precisi, delle sorti del Palermo che sta disputando il campionato di serie D. Non è un gag televisiva o teatrale, ma quanto accaduto realmente nei giorni scorsi agli attori palermitani Ficarra e Picone. A raccontarlo all'Agi sono loro stessi nel corso di un'intervista pubblicata sul sito dell'agenzia di stampa.

Tutto nasce da un post scritto dal duo su Facebook dopo il messaggio di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarella. "Siamo costernati - si legge -. Anche quest'anno Mattarella ha parlato dei giovani, dell'ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D". "Il presidente ci ha chiamati e ci ha assicurato che seguirà le sorti del Palermo in modo che non sarà promosso in serie C ma andrà, per decreto presidenziale, direttamente in Champions League" scherza Salvatore Ficarra. Poi, più seriamente, è Valentino Picone a spiegare cosa è successo: "Mattarella ci ha chiamato veramente - racconta - e, con molta ironia, si è giustificato dicendo che se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani".