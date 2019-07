Fiori d'arancio per Desirèe Rancatore: nozze colorate nella chiesa di San Francesco di Paola

Vive in Irlanda ma ha scelto la sua Palermo per il giorno più importante. La cantante lirica Desirèe Rancatore ha sposato, nel pomeriggio nella chiesa di San Francesco di Paola, Alessandro Cirrito, torinese, ex primo clarinetto all’Orchestra Sinfonica. La sposa per il fatidico "sì" ha scelto un abito ricamato con le spalle scoperte e un lungo velo. I capelli biondi sono stati raccolti in una treccia laterale. Colorati gli addobbi scelti per la chiesa.

La stessa artista ha pubblicato sulla sua pagina Facebook uno scatto che la ritrae prima di entrare in chiesa con scritto solamente #weddingday.

