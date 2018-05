“Caimani”, ecco il nuovo album ufficiale dei rapper palermitani Darko & Leonidamusic

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Disponibile dall'8 maggio 2018 su tutte le piattaforme digitali “​CAIMANI​”, il nuovo album ufficiale del rapper ​Darko e del rapper e producer ​Leonidamusic, ​entrambi palermitani ed appartenenti alla Street Food Label​. Ad accompagnare l’uscita dell’album, anche il video della title track, disponibile su YouTube. Composto da brani ricchi di contenuti e coerenti tra di loro per il sound, ​“​Caimani​” è un progetto che ha le radici ben salde nel terreno fertilizzato dalla tradizione. Infatti, proprio come i caimani - metaforicamente - ​Darko e ​Leonidamusic sono territoriali: legati alle proprie origini siciliane e palermitane, alla propria terra, all’Hip Hop della West Coast e al boom bap con il quale sono cresciuti. La tradizione, però, viene traslata al 2018 e quindi rivista e arricchita anche con le batterie 808 che rendono il sound dell’album al passo con i tempi, ma senza che venga sacrificato nessun elemento dell’Hip Hop più classico. Contraddistinto da rime esplicite, situazioni di vita da rione popolare, storytelling, voglia di rivalsa e amore per la propria città, ​“Caimani” è uno spaccato della vita a Palermo senza alcun filtro, quasi come se Darko e Leonidamusic fossero due reporter d’assalto. I brani che compongono questo progetto sono 11 e vantano i featuring di ​EliaPhoks e ​Daweed - fondatori di Street Food Label insieme a St. Luca Spenish. Il video di “​Caimani​” - secondo video estratto dopo “​Solo Di Passaggio​” - è stato diretto da Aamon Production​. ALBUM CREDITS Produzioni di Gianpiero Leone (​Leonidamusic)​ , testi di Gianpiero Leone (​Leonidamusic​) e Enrico Iannotta (​Darko​). Registrato da Darko presso Heavy Flowin’ Studio (Palermo). Missato e masterizzato da Ceasar presso Ceasar’s Palace (Chieti). Artwork by Assault Studio. LINK ASCOLTO IN DIGITALE "CAIMANI" ---> https://open.spotify.com/album/5l3LFkHu0GXBhkKh5Y8Io5?si=Y-3Pgd6QR66UAGlpB8sajw LINK VIDEO "CAIMANI" ---> https://www.youtube.com/watch?v=XAey2g7zEFc