"Da quando tu non ci sei più": il nuovo singolo della cantautrice palermitana Brigida

Dal 21 Settembre nelle radio italiane "Da quando tu non ci sei più" ( I miss my baby like a fool ), il nuovo singolo della cantautrice palermitana Brigida, un brano, scritto dalla stessa Brigida Cacciatore, Daniele Loreti e da Luca Pitteri, che racconta di un' amante abbandonata nel giorno di compleanno del suo uomo, tagliata fuori dalla sua vita in un giorno così importante, lancia anatemi e maledizioni, struggendosi d'amore e frustrazione sentimentale.

Autoironica e divertente, una canzone "leggera" ed orecchiabile, mai banale. L' arrangiamento è di Daniele Loreti, Daniele Rossini, Luca Pitteri e Antonio Licchetta (FLAI RECORDS STUDIO) che ha curato anche il mix e mastering del progetto. Il video è stato realizzato da Massimiliano Spedicato. videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=ttUrsrlk1-E