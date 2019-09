Cristian Imparato nega i ritocchini estetici, sarebbe colpa dei chili di troppo

Si parla di bellezza, più o meno naturale, nello studio di Pomeriggio Cinque. Al centro del dibattito i presunti interventi chirurgia cui il palerminato Cristian Imparato si sarebbe sottoposto.

Cristian Imparato nega i ritocchini

Tutto è partito dalla domanda dell'opinionista Roger Garth rivolta all'ex vincitore di Io Canto e del Grande Fratello: “Hai 23 anni, io ti ho difeso perchè dicevo che non eri rifatto, ma perchè ti stai rifacendo così?”. L'ex concorrente della casa più spiata d'Italia non ci sta a sentirsi accusare di essere ricorso troppe volte al bisturi e precisa: “Ho preso nove chili da quando ho lasciato la casa, tutto qui”.

Naso rifatto?

Una versione che probabilmente non ha convinto i presenti. Barbara D'Urso chiede quindi il parere del medico presente nel salotto di Canale 5 sul naso di Cristian. "È davvero suo o è rifatto?". "È anomalo rispetto alla dimensione della testa potrebbe non essere naturale" risponde l'esperto. Christian però smentisce: "È lo stesso da quando sono nato. Non mi piace e mi piacerebbe cambiarlo". Sembrano davvero lontani i tempi della trasmissione Io Canto in cui Imparato appariva un ragazzino acqua e sapone con d'apparecchio ai denti.