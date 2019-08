Cristian Imparato completamente nudo al mare (FOTO)

Vacanze bollenti per Cristian Imparato. Il cantante 23enne palermitani si è immortalato al mare completamente nudo. La foto, condivisa su Instagram, ha presto fatto il giro della rete.

Cristian Imparato nudo

Imparato si è fotografato in mezzo all'acqua di spalle, senza costume da bagno, con lo sfondo del mare all'orizzonte. Migliaia i like. Tanti i commenti di colleghi e gente comune. "Fui un fotografo d'eccezione", scrive l'ex fidanzato Davide Vitale, che rivendica così l'idea della fotografia. "Non solo", risponde Cristian. Ma, tra tanti complimenti, non è mancata qualche critica. "Dovresti fare qualche squat in più", digita una ragazza. "Provvederò", risponde l'ex bambino prodigio di 'Io Canto'.

Chi è Cristian Imparato

Nato a Palermo nel 1996, Cristian Imparato è diventato famoso nel 2010, a seguito della vittoria ad 'Io Canto', il baby talent condotto da Gerry Scotti anni fa su Canale 5. Dopo diversi anni di silenzio, è tornato in auge qualche mese fa proprio grazie alle ospitate nei talk show condotti da Barbara d'Urso (Pomeriggio 5 e Domenica Live), che lo ha spesso invitato in virtù della sua indole fumantina. Poi, nell'ultima stagione televisiva, la partecipazione al Grande Fratello 2019, condotto sempre da Barbara D'Urso.