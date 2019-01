Primo soccorso veterinario, un corso per salvare le vite degli amici a quattro zampe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Se i nostri amici a 4 zampe stanno poco bene, noi siamo i primi a soffrire con loro. Di solito basta contattare il proprio veterinario per avere un quadro della situazione e risolvere il problema. Ma se non avessimo tempo di raggiungere il nostro aiutante e dovessimo cavarcela da soli con un intervento immediato e corretto, che possa salvargli la vita?

Il Corso di primo soccorso veterinario ha proprio questo scopo: dare ai proprietari dei cani le nozioni base per riconoscere le principali urgenze e prestare correttamente le prime cure ai nostri animali domestici prima della visita dal veterinario.



Argomenti Trattati:

- Cassetta di pronto intervento

- Taglio e Sanguinamento

- Avvelenamento e Morsi

- Forasacchi

- Colpi di Calore



Il seminario sarà tenuto dalle Dott.sse Laura Calabrese e Mariarita Cavallaro presso il centro Zampa5stelle Dog Hotel

Sabato 16 Febbraio 2019 dalle 16.00 alle 20.00



A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA' RILASCIATO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DI PRIMO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO