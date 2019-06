Corso base di Clownterapia dell'associazione "Teniamoci per Mano onlus"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dona un messaggio di solidarietà e fai capire a chi ne ha bisogno, che non è solo nella sua battaglia. Indossa un camice bianco e un naso rosso ed entra nel mondo della Clownterapia. Vieni a fare il corso base di Clownterapia a Palermo con il nostro formatore Rodolfo Matto. Aggiungi il tuo sorriso ai nostri. Il corso si terrà a Palermo il 29 e 30 giugno 2019, presso l'Oratorio della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Partanna Mondello. Per info e iscrizioni manda una mai a antonellawedhs@gmail.com. Siamo l'Associazione Teniamoci per Mano onlus con sede nazionale a Napoli, e dal 2018 presenti anche a Palermo.

La nostra missione è diffondere l’allegria, portare gioia lì dove c’è dolore, paura e solitudine. Dal 2010 ci prendiamo cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti in reparti pediatrici, case famiglia e case di riposo. Insieme a loro combattiamo la malattia, il dolore e la paura con l’effetto benefico del ridere, della fantasia e delle emozioni positive, capaci di migliorare la salute ed aiutare ad affrontare il futuro con ottimismo. La nostra Missione non prevede solo il gioco, l’intrattenimento, i “palloncini”. I nostri Clown, sono formati per supportare intere famiglie al fine di non sentirsi soli in un momento di sconforto. Il nostro formatore Rodolfo Matto ti aiuterà a tirar fuori il clown che c'è dentro ognuno. Rodolfo a parte essere uno dei formatori ufficiali della Teniamoci per Mano è clown, Teacher dello yoga della risata e autore del libro "Rido dunque sono".

Gallery