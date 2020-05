Corsi online di strumento e canto da Praeludium

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tra tutte le cose che ci ha tolto il Coronavirus c'è la libertà. Libertà di avere una vita normale, di avere contatti umani, di fare semplicemente ciò che amiamo. Chi l'ha detto che però bisogna rinunciare a tutto? Dal 10 marzo l'Associazione Praeludium di Palermo ha abbassato le saracinesche nel rispetto del DPCM per il Covid-19, ma ha dato il via a corsi on line adattandosi immediatamente alle esigenze del tempi. In attesa di una riapertura fisica ci sarà quindi la possibilità di accedere ai servizi didattici dell'Associazione con un tablet, pc o cellulare. Ad aspettarti Maestri di chitarra classica ed elettrica, canto, pianoforte, violino, batteria ecc. Un piccolo esempio della volontà di Palermo di non fermarsi e un nuovo modo di portare la musica nelle vostre case. Per bambini, ragazzi e adulti.

