VIDEO | Pannolini, coppe di reggiseno o un semplice foulard: mascherine fantastiche e dove trovarle...

Vista la carenza della fornitura di dispositivi di protezione personale, i palermitani hanno provato a industriarsi come potevano per proteggersi durante le passeggiate per andare a fare la spesa, per recarsi al lavoro o in farmacia. Chi invece è riuscito ad accaparrarsi una mascherina ne fa un uso creativo...