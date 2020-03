VIDEO | Coronavirus, le uova dell'Ail le portano i rider: "State a casa ma aiutate la ricerca contro le leucemie"

Un accordo speciale con Glovo, SocialFood e Insicilia.com per non fermare la ricerca contro linfomi e mielomi, anche in tempi del Covid-19. È l’iniziativa intrapresa da Ail Palermo-Trapani che, non potendo essere presente nelle piazze, distribuirà le uova di Pasqua per sostenere l’assistenza ai malati e alle loro famiglie attraverso consegne a domicilio