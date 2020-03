VIDEO | Coronavirus, i tutorial del b&b per trasformare teli bagno e frutta in opere d'arte

Un telo bagno può diventare una tartaruga e una mela un simpatico granchio. Mentre artisti e cantanti cercano di contribuire ognuno a suo modo all'esigenza di restare a casa, i titolari del b&b Stupor Mundi Danilo Alongi e Carmen Russo lanciano dei tutorial di Towel e Fruit art per creare delle piccole opere d'arte e rendere più colorata e divertente la permanenza nelle proprie abitazioni ai tempi del Coronavirus. Hanno così lanciato l'iniziativa sui propri canali Instagram e Facebook che ha subito riscosso grande seguito. "La Towel Art, l’arte di piegare i teli bagno - raccontano Carmen e Danilo - nasce nel periodo di Cleopatra che stava molto tempo in bagno e desiderava un ambiente elegante, mentre la Fruit Art è uno dei modi per rendere unico anche un semplice piatto di frutta che con i suoi bellissimi colori e le sue forme naturali ben si presta".

"Stiamo cercando di reagire a questa tragica situazione sanitaria ed economica - continuano i titolari del b&b di via Mariano Stabile - che mette in crisi non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro. Da più di dieci anni lavoriamo con passione nel settore dell'ospitalità e siamo innamorati del nostro lavoro. Abbiamo voluto lanciare questo esperimento notando che è piaciuto tantissimo. Sono tanti che in privato ci inviano le loro creazioni e questo ci spinge a continuare in questa direzione. In molti hanno anche preso spunto per trascorrere dei momenti piacevoli con i propri figli". "Quando l'emergenza Covid-19 sarà cessata - concludono - vi invitiamo a viaggiare alla scoperta del Bel Paese dando un contributo alle tante piccole imprese del territorio".