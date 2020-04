Virus, il Tricolore abbraccia Castello Utveggio: il volto della Santuzza sul Teatro Massimo

I colori della bandiera italiana come segno di unione e di speranza per il Paese ferito dall'epidemia di Coronavirus. Per iniziativa della Regione, da ieri Castello Utveggio è illuminato dal Tricolore. Esattamente come accade dall'inizio del mese per Palazzo d’Orleans e Palazzo dei Normanni. Un gesto che vuole simboleggiare l'unità e la coesione nazionale in questo periodo di grande incertezza.

Di luce tricolore si sono "vestiti" anche il palazzo dell'Enel e la Questura. Sulla facciata principale del Teatro Massimo è stata invece proiettata l'immagine di Santa Rosalia. L'idea è stata di un collettivo di artisti "per illuminare le notti di quarantena e ricordare alla città la sconfitta della peste a Palermo e la voglia di rinascita". "Un culto lungo quattro secoli, e noi non potevamo che onorarlo. #andràtuttobene", si legge sulla pagina Facebook del Teatro.

Anche in provincia i cittadini sono stati simbolicamente abbracciati dalla bandiera italiana. Da ieri il Castello dei Ventimiglia di Castelbuono, simbolo del Comune madonita, è illuminato con il Tricolore. Ogni sera, per alcuni giorni, sulla facciata dello storico edificio di piazza Castello splenderanno i colori della bandiera italiana. Un'iniziativa voluta fortemente da Jhonny Lagrua, presidente dell'associazione culturale Promomadonie che si occupa di promozione turistica.

