Coronavirus non ti temo, ecco le pasticcerie che ti portano a casa le sfinci di San Giuseppe

Il Coronavirus non ferma le vampe e neppure le sfinci di San Giuseppe. I palermitani che stanno chiusi a casa per frenare l'epidemia e scongiurare il più possibile il rischio contagio, così come vuole il governo, questo 19 marzo, di certo, non lo dimenticheranno facilmente. Il dolce per antonomasia, fritto, con ricotta fresca, scorze d'arancia candita e granella di pistacchi è il simbolo più gustoso della festa del papà, a cui i palermitani fanno fatica a rinunciare. Per questo moltissime pasticcerie, in città, si rimboccano le maniche, aprono i laboratori e organizzano il servizio a domicilio. In questa guida ne abbiamo scelte alcune. Scusandoci con tutte quelle che non abbiamo nominato la redazione di PalermoToday, in questo momento così particolare per ciascuno di noi, vi augura una dolcissima festa di San Giuseppe (e del papà!).

1. Bar Massaro

Non sarà il virus a fermare le sfince di Massaro. "E siccome non potete venire voi, ve le portiamo noi a casa" si legge sulla pagina Facebook. Per ordinarle, così come uova di Pasqua, colombe, cannoli, arancine, anelletti al forno e cornetti, è possibile chiamatere il numero 091.489922 oppure scrivere un whatsapp al 336.789060 dalle ore 6 alle 14.

2. Prezzemolo & Vitale

Soffici e cremose con la ricotta di Piana degli Albanesi per una tradizione bella e buona. Prezzemolo & Vitale, la catena di supermercati di qualità che in questi giorni di emergenza sta rispondendo alla sua clientela offrendo un efficace servizio a domicilio, non si fa cogliere impreparato neppure quando si parla di sfince. Per la consegna, effettuata dai ragazzi muniti di mascherina e guanti, è possibile chiamare il numero 324.5649419.

3. Sanlorenzo Mercato

La sfincia a casa tua è lo slogan che lancia Sanlorenzo Mercato chiuso così come imposto dal decreto "Io resto a casa". Chiamando il numero 335.8359556 il Mercato consegna direttamente a casa. Ovviamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal Governo.

4. Pasticceria Costa

Anche la pasticceria Costa pensa al domicilio e, grazie al delivery, San Giuseppe è salvo. Così le sue proverbiali sfince con ricotta decorate con ciliegie candite, scorze d’arancia e pistacchi saranno consegnate direttamente posto casa.

5. La Cubana

Anche La Cubana affronta la quarantena con dolcezza. Il domicilio per la giornata di San Giuseppe è attivo dalle ore 8 alle 22. L’ordine minimo per il domicilio è di 6 sfince e le zone coperte sono via Pitrè, corso Calatafimi, via Boccadifalco, via Eugenio l'Emiro, via Cappuccini e via Pindemonte. Per prenotare basta chiamare il numero 091.213410.

6. Pasticceria Albicocco

L'attività resterà chiusa ma chiamando il numero 091.2531885 o inviando un messaggio Whatsapp al 320.9777784 Albicocco porterà le sfince direttamente a casa. La pasticceria fa sapere che, nel rispetto delle disposizioni di contenimento e sicurezza, la consegna sarà effettuata da drivers con mascherina e guanti che manterranno la giusta distanza di un metro nel rispetto di tutti.

7. Bar Albatros

Il bar Albatros chiude al pubblico ma garantisce il domicilio. Dalle 7 del mattino fino alle 20 potrete chiamare il numero 348.3785139 oppure il 392.0521461 per ricevere a casa non solo le sfince di San Giuseppe ma anche cornetti e rosticceria, arancine, pasta e secondi di carne e pesce, e a pranzo anche la pizza.

8. Bar Vabres

Il bar Vabres infine festeggia San Giuseppe in differita. Per domenica 22 marzo infatti consegna a domicilio le sfince. L'ordine minimo per poter usufruire del servizio è di quattro pezzi ed è possibile prenotarle mandando un messaggio al numero 320.0737339.