La solidarietà contro il virus, Nursind distribuisce tute di protezione al personale del Civico

La macchina della solidarietà non si ferma. Un imprenditore palermitano ha donato una fornitura di tute di protezione al sindacato Nursind, che le ha distribuite nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico, al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini e al pronto soccorso di Ginecologia-ostetricia del Civico. E a breve saranno distribuite anche al pronto soccorso adulti.

“Un ringraziamento alla signora Gisella Musumeci, maestra in ospedale dell’istituto comprensivo Nuccio, che collabora con il reparto di Oncoematologia di Palermo. Grazie a lei - dice Aurelio Guerriero, segretario provinciale del Nursind - abbiamo ricevuto la donazione dell'imprenditore Enrico Albanese, che ha regalato dei dispositivi di sicurezza. Vogliamo ringraziare il primario D'angelo il primario Bellini del pronto soccorso pediatrico, il dottor Maiorana di Ostetricia e ginecologia, il primario Geraci e tutti i colleghi che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la donazione”.

Plauso anche da Albanese che ha ringraziato a sua volta una onlus cinese che tanto si sta impegnando per la città: “Vogliamo ringraziare la solidarietà del popoli cinese a tutela del personale sanitario che giornalmente rischia la propria incolumità”.

Altra iniziativa di solidarietà è stata avviata dall’agenzia Generali di Palermo in via Liguria. “Siamo vicini a tutto il personale medico sanitario che ogni giorno lotta per salvare delle vite – dice la rappresentante Rosa Di Marco – e anche noi vogliamo fare la nostra parte per supportare coloro che questa battaglia la combattono in prima linea. Abbiamo deciso di supportare il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind per le sedi di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani in questa dura lotta, creando un fondo di solidarietà aperto a chi volesse donare”.