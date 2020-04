Il Tricolore illumina il Loggiato San Bartolomeo, Orlando: "Simbolo del Paese unito"

Si accende con le tinte del Tricolore il Loggiato di San Bartolomeo, così come accade per altri monumenti e palazzi storici della città.

"Il Loggiato, porta di accesso alla città antica, storicamente luogo di accoglienza e di speranza, si illumina con i colori del Tricolore, in collegamento simbolico con Palazzo delle Aquile e Castello Utveggio su Monte Pellegrino - dice il sindaco Leoluca Orlando - . La città accoglie l'invito del presidente del Consiglio a illuminare con il nostro Tricolore i luoghi simbolo a dimostrazione che il Paese in questo momento è unito ed impegnato da Nord a Sud in un unico obiettivo".

L'intervento è stato sponsorizzato dalla ditta Ps Service di Jonny Biondo, che già aveva offerto l'illuminazione delle arcate del Loggiato di San Bartolomeo. Per Antonio Ticali, soprintendente della Fondazione Sant’Elia, "il gesto della ditta assume un significato assai più ampio della del costo reale dell’intervento tecnico. In un momento così drammatico per l’economia nazionale, riscontrare ancora una volta, la generosità dell’imprenditoria locale, ci gratifica e ci carica di orgoglio".

L’intervento di recupero del Loggiato di San Bartolomeo è stato premiato dal ministero dei Beni culturali come uno dei 10 progetti più votati della 4 edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’anno”, classificandosi al sesto posto.