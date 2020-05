Alla Kalsa, la Kgb security aiuta la parrocchia Santa Maria della Pietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'istituto di vigilanza Kgb security, affermata realtà siciliana nel proprio settore, ha raccolto immediatamente l'appello di don Giuseppe Di Giovanni e ha dato la propria disponibilità per aiutare i cittadini in difficoltà per la pandemia Covid-19. Il personale, altamente qualificato e preparato anche a eventi di questa portata, è a disposizione per quanto necessario per le esigenze della parrocchia Santa Maria della Pietà alla Kalsa. Il personale Kgb aiuterà a consegnare i viveri ai cittadini.