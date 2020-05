VIDEO | "Fase 2", nel teatro vuoto va in scena l'incontro dopo due mesi tra Mario Pupella e i suoi 5 figli

Nessun abbraccio o bacio, nel rispetto delle norme, ma solo sguardi e sorrisi seduti nelle poltrone rosse del Teatro Sant'Eugenio, che per loro è "casa". Un'occasione per festeggiare il compleanno di Lavinia, una delle figlie dell'attore e regista, e parlare delle difficoltà del settore, tra le locandine degli spettacoli che non hanno potuto rappresentare per il lockdown. Tante le preoccupazioni ma anche le speranze per quel palcoscenico che è la loro vita