VIDEO | La "fase 2" dell'aeroporto: piloti e hostess rimettono le divise e sono pronti a volare

I dipendenti della Gh Palermo, società che opera nello scalo di Punta Raisi, abbandonano pigiami, vestaglie e tutte le attività svolte in questi due mesi di lockdown e si lanciano a vicenda in modo simbolico il tesserino per dirsi "Andrà tutto bene"