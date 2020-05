Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Racchetta e gel igienizzante, riaprono i circoli: Palermo torna a giocare a tennis e padel

All'ingresso del circolo del tennis di viale del Fante, prima di lanciarsi sul campo, il termoscanner misura a tutti la temperatura. Poi ci si igienizza le mani e attraverso un percorso in cui si evita ogni tipo di assembramento, si raggiunge il proprio campo: si può giocare solo uno contro uno. Tanta la gioia dei tennisti: "Abbiamo pianto entrando, lo sognavamo la notte". Anche al Trinacria via al padel 1 vs 1