Coronavirus, l'artista Domenico Pellegrino dona una sua opera per la raccolta fondi

Anche il mondo dell'arte si mobilita per la campagna Sos Coronavirus Sicilia, lanciata da Fondazione Sicilia a sostegno degli “eroi delle corsie”. Domenico Pellegrino mette in vendita “#restiamouniti”, una splendida opera-luminaria realizzata proprio nei primi giorni dell'emergenza. Si tratta di un pezzo unico, in legno e luminaria e dipinto a mano.

“Ho pensato a una Sicilia illuminata dal tricolore proprio dopo avere letto dei pazienti bergamaschi trasferiti a Palermo per essere curati. Mi è sembrato un gesto di ritrovata unità nazionale – afferma Domenico Pellegrino – un barlume di speranza spuntato nel bel mezzo di questa tragedia collettiva. Ho sentito più forte il bisogno di restare uniti, come all’interno di una famiglia: l’Italia, appunto. Attraverso la luce ed il colore ho voluto evidenziare questo mio pensiero. Colorare la mia Sicilia con il tricolore è stata una spinta verso la solidarietà, verso un concetto di unità”. Sarà possibile acquistare l’opera, il cui valore di vendita è di 10 mila euro, inviando un'email a info@domenicopellegrino.com.

La vendita sarà conclusa a ricezione dell’intero importo e l'opera consegnata con certificato di autenticità. Il ricavato sarà interamente devoluto alla campagna Sos Coronavirus Sicilia e andrà al Dipartimento regionale della Protezione Civile per l’acquisto di beni strumentali per i pronto soccorso e gli ospedali siciliani, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e paramedici e per interventi strutturali per creare nuovi reparti di terapia intensiva.

“La partecipazione di Domenico Pellegrino alla raccolta promossa dalla Fondazione Sicilia è ancora una volta la dimostrazione della sua grande sensibilità, già evidenziata con il progetto Cosmogonia mediterranea – osserva il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - con cui ha trasformato una luminaria a forma di Sicilia in un messaggio d’accoglienza per i tanti migranti del Mediterraneo. Oggi, con la sua opera #restiamouniti, l'artista lancia un appello, in presenza di una emergenza sanitaria senza precedenti, all' unità nazionale.” Sono moltissimi, in questi pochi giorni dal lancio della campagna “SOS Coronavirus Sicilia”, i testimonial d'eccellenza e i donatori. È possibile fare una donazione sul c/c bancario IT 84 V030 6904 6301 00000010618 oppure attraverso la piattaforma gofundme.com, campagna “SOS Coronavirus Sicilia”.