Cassate, colombe e uova di Pasqua: come ordinarle a domicilio a Palermo con Social Food

La Pasqua palermitana, quest’anno, passa dal delivery. In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, trascorrere le feste lontani dai propri affetti è ancora più difficile. Così Social Food, l’azienda siciliana che ha lanciato il mercato delle consegne a domicilio in città ben prima che il Coronavirus le rendesse necessarie, ha pensato che colombe, cassate e uova di cioccolata potessero essere una coccola per tutti quei palermitani che trascorreranno questo giorno di festa senza la propria famiglia.

Cassata, colomba e uova di Pasqua così saranno nelle tavole dei palermitani grazie al servizio delivery di Social Food. “Lo scorso 19 marzo i palermitani non hanno rinunciato alle sfinci di San Giuseppe - spiega Giovanni Imburgia, founder dell’azienda -. In un periodo particolare come questo cerchiamo di dare un piccolo piacere, regalare un piccolo sorriso, alla gente anche se questo momento sa poco di festa. Il messaggio che vogliamo lanciare è che è possibile non rinunciare alle abitudini. E rispettare le tradizioni culinarie durante una determinata sacralità è quasi un bisogno”.

Questo il link per effettuare gli ordini: https://www.socialfood.it/palermo/i-nostri-ristoranti

Cassate, colombe e uova di Pasqua a domicilio: ecco dove

Zanga Cafè

Pasticceria Costa

Cannoli & Co

Pasticceria Massaro

New Paradise

Grace Coffee Corner

Natale Giunta Pasticceria e Food

A.I.L Associazione italia contro le Leucemie

Sito e app, il delivery a portata di click

Come consumare i dolci tipici della Pasqua palermitana se non posso uscire da casa? “Le persone hanno trovato spontaneamente la risposta nel delivery - racconta ancora Imburgia -. Molti partner avevano deciso di restare chiusi, ma questa ricorrenza è stata accolta dalle migliori pasticcerie palermitane con entusiasmo”. Ecco che, attraverso il sito di Social Food ma anche da app, è possibile ordinare ciò che si desidera ricevendolo direttamente al proprio domicilio.

Un rider Social Food, nel pieno rispetto dei dispositivi di sicurezza imposti dal governo, dunque mantenendo la distanza interpersonale di un metro, raggiungerà casa vostra nel giorno e all’ora prestabilita. A seguito di un accordo tra AssoDelivery e Fipe, infatti, sono stati attivati i protocolli di consegna contactless. L'ordine verrà lavorato entro 24 ore, quindi l'ultimo giorno utile per ordinare è venerdì. I dolci potranno essere pagati anche con carta di credito alla consegna. Infine, grazie alla convenzione con l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, è possibile acquistare le uova di Pasqua Ail che conterranno più di una semplice sorpresa. Il ricavato infatti sarà destinato alla ricerca e al finanziamento di oltre 100 centri ematologici in tutta Italia.