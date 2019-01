Cooking Quiz, gli studenti del Piazza si (ri)mettono alla prova

Gli studenti del'istituto alberghiero Pietro Piazza di nuovo alle con il cooking quiz, il progetto di Plan edizioni in collaborazione con Alma, La Scuola internazionale di cucina italiana. L'anno scorso sono stati così bravi da conquistare la finale e oggi in 300, suddivisi in squadre, dopo aver acquisito le nozioni principali sapientemente spiegate da chef e docenti di Alma, si sono sottoposti alla verifica immediata attraverso quiz multi-risposta.

“È il primo anno per me al Piazza – ha commentato Vito Pecoraro, dirigente scolastico - e quando mi hanno parlato di questo progetto sono stato felice di poter dare questa possibilità ai nostri studenti. È un’iniziativa che li sprona, con la quale hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’esterno. Di fronte a queste azioni i ragazzi reagiscono attivamente e soprattutto imparano, divertendosi. Bella soddisfazione per loro ma anche per noi. Indubbiamente ringraziamo Plan Edizioni che ci ha dato questa possibilità ed Alma per aver portato questa ventata innovativa a scuola”.

Non resta che aspettare per capire se anche quest'anno i ragazzi riusciranno a conquistare la finale, in programma a maggio, a Senigallia. Prima il tuor itinerante nelle scuole deve essere completato. Prossima tappa in Toscana: all’IIS B.Lotti di Massa Marittima martedì 29 gennaio. Prossimamente (la data esatta ancora non è nota) l'incontro di questa mattina sarà trasmesso in tv: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel progetto.