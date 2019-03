Convegno a Palermo: "Sull'esempio di Don Sturzo. I cristiani, la necessità di coerenza..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione culturale politica "Alleanza Cristiana Popolare" organizza il convegno dal titolo “Sull'esempio di Don Sturzo. I Cristiani, la necessità di coerenza tra vita religiosa e responsabilità politica”, che si svolgerà il giorno 09 Marzo 2019, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, presso la sala P. Mattarella dell'Assemblea regionale Siciliana in Palermo. I relatori del convegno sono figure di primo piano come S. E. Monsignor Prof. Enrico dal Covolo (rettore emerito della Pontificia Università Lateranense), Prof. On. Roberto Lagalla (Assessore alla Pubblica Istruzione Regione Siciliana), Prof. Pasquale Hamel (storico e saggista). Tale convegno intende non solo ricordare la figura di Don Sturzo nel centenario della nascita del Partito Popolare, ma vuole anche essere un momento di riflessione sull'impegno politico e sociale a cui sono chiamati i Cristiani nella società di oggi, anche in virtù del fatto che per un Cristiano ed un Cittadino, la vita sociale e la responsabilità politica tendono necessariamente a coincidere. “Alleanza Cristiana Popolare”, è un'associazione che, per come la stessa denominazione sociale attesta, intende farsi promotrice, nella società moderna, di quei valori cristiani che stanno alla base della nostra tradizione e della famiglia. Abbiamo deciso di fondare questo nuovo soggetto in Sicilia per contrastare l'avvento populista e sovranista. Il Presidente di “Alleanza Cristiana Popolare” Salvatore Lentini