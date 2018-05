Contest musicale Rock10elode, selezionati i dieci studenti finalisti

Scelti i dieci studenti palermitani finalisti di Rock10elode, il contest musicale che dal 2006 ad oggi ha aiutato a valorizzare i giovani artisti provenienti dai licei siciliani. Dall’heavy metal al rap, dal pop al rock più alternativo, le proposte di quest’anno attraversano quasi tutti i generi e provengono da tutte le scuole cittadine. A entrare in finale sono i Cerberus’ Heads, i Diade e gli Sbifoodquartet del liceo musicale e coreutico Regina Margherita, le Dual Ladies del liceo scientifico Benedetto Croce, Isidoro Sofia ed Emanuele Riina dell’istituto superiore Mario Rutelli gli Skinmate del liceo scientifico Galileo Galilei, dell’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III e dell’istituto superiore “Luigi Einaudi/Vilfredo Pareto”, i the Vinyl as Old Times del Regina Margherita e dell’istituto tecnico industriale Ettore Majorana, gli Zeozebra del liceo scientifico Stanislao Cannizzaro e del classico Giuseppe Garibaldi e Luca Civiletti del liceo classico Umberto I.

Partecipazione fuori concorso invece per i ragazzi del liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci, che hanno sorpreso la giuria con un brano che unisce "I promessi sposi" e l’"Odissea" in salsa rap e diventano così gli undicesimi finalisti. "Nonostante ci fossero già dieci artisti selezionati – spiega Gianni Zichichi, l’organizzatore storico del progetto – abbiamo pensato di includere i ragazzi del Danilo Dolci come undicesimi, per “fare rima” con l’undicesima edizione del contest". Giovedì 10 maggio, alle 9.30, i finalisti si sfideranno nella sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa per portare a casa la vittoria dell’undicesima edizione.

Il primo classificato parteciperà in qualità di ospite alla serata finale della terza edizione di Campusband, il concorso nazionale rivolto agli studenti con la passione per la musica (per informazioni e iscrizioni si può visitare il sito ufficiale www.campusband.it) che è promosso dalla Siae in collaborazione con Mario Lavezzi (cantautore, produttore e chitarrista), Franco Mussida (ex chitarrista della PFM), RTL 102.5, Corriere della Sera/Vivi Milano e Comune di Milano. Sempre al primo classificato è data l’opportunità di registrare un brano originale in uno studio professionale (il Mind Rec di Palermo). Il secondo classificato potrà invece partecipare gratuitamente a un’edizione di #CanzonInCantiere (il progetto in cui esperti del settore musicale e diplomati al Cet di Mogol seguono i talenti durante la composizione, l’arrangiamento e la produzione di un brano originale), mentre un premio speciale sarà assegnato al miglior testo. Decine le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica selezione@rock10elode.org: "Questo è il segnale che la musica originale – continua Zichichi – viene scritta e suonata dai ragazzi, nonostante poi non riesca a trovare spazi adeguati. In tutte le scuole della città e della provincia i ragazzi coltivano questa passione. Noi speriamo che Rock10elode possa continuare a fare da vetrina e trampolino di lancio per tutti loro".