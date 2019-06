Contest di Ecofood Prime: in palio un corso di cucina antispreco con lo chef Gioacchino Sensale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ecofood Prime, l’app siciliana contro lo spreco alimentare, lancia il Contest Eco Chef valido dal 30 maggio al 10 giugno e mette in palio un biglietto gratuito per cucinare insieme all’Ambasciatore del Gusto e componente Euro-Toques Italia, lo chef Gioacchino Sensale.

Realizzato in collaborazione con Città del Gusto - Gambero Rosso di Palermo, il corso di cucina antispreco si svolgerà il 12 giugno 2019, dalle 19.00 alle 20.00 presso Palazzo Branciforte.

Protagonista della lezione di Città del Gusto sarà il gambero rosso di mazara del vallo offerto dall’azienda Maza Rosso. Un alimento di altissima qualità, ricco di omega3 e di sali minerali, di cui davvero non si butta via niente.

Teste e Carapaci possono infatti essere adoperati per un gustosissimo fumetto di crostacei. La lezione è aperta a tutti gli appassionati di cucina.

Il CONTEST

Per partecipare al contest ogni utente dovrà ideare una sola ricetta antispreco (la ricetta può essere corredata da massimo 5 foto o un video della durata massima di 1 minuto) e condividerla sul proprio profilo, utilizzando l’ #ecochef e taggando la pagina di @ecofoodprime.

L’obiettivo è diffondere la cultura del recupero e le buone prassi a tavola: per questo, chiediamo anche di invitare i propri amici a mettere like e seguire i canali social (Facebook e Instagram) di Ecofood Prime.

REGOLAMENTO

La ricetta più originale sarà premiata a insindacabile giudizio della giuria Ecofood Prime. Il contest avrà inizio giovedì 30 maggio e si concluderà lunedì 10 giugno alle ore 00.00. Ogni partecipante può proporre una sola ricetta. Tutte le ricette saranno pubblicate all’interno del Blog e sui Social di Ecofood Prime.

PREMIO

Il premio in palio è una lezione di 3h con lo Chef Gioacchino Antonio Sensale, che si terrà il 12 giugno dalle 19.00 alle 22.00, presso Città del gusto Palermo – Gambero Rosso, del valore economico di € 60. Il Corso potrebbe slittare a settembre, qualora non dovesse raggiungere il numero di partecipanti richiesto, in questo caso il vincitore potrà utilizzare il suo premio in una data successiva e tempestivamente comunicata.

Il tema dello spreco si inserisce negli interventi prioritari previsti dall’agenda Onu 2030 che pone come obiettivo primario modelli di produzione e consumo responsabile. Secondo i dati di settore disponibili, gli italiani buttano circa il 43% di ciò che acquistano, poiché giunto alla data di scadenza prima ancora di poter essere consumato. Da queste premesse nasce l’idea di formare dei veri e propri cuochi attivisti, che attraverso l’utilizzo attento e oculato delle materie prime, siano in grado di realizzare delle ottime pietanze, recuperando gli avanzi e gli scarti di cibo e coniugando al massimo salute e sostenibilità. Le parti considerate comunemente come meno nobili, in realtà, sono quelle più ricche di nutrienti e fitocomposti che ci proteggono e aiutano a migliorare la qualità della vita.