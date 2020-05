Condominio e negozio solidale: iniziativa a favore dei più bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Condominio Solidale" e "Negozio Solidale", le due iniziative a favore dei più bisognosi, promossa da una Rete Associativa composta dal Gruppo "Casa Vera Icona", dalle Associazioni di Volontariato "Il Genio di Palermo" e "Panagiotis", dal "Banco delle Opere di Carità", "A.D.A. Palermo" e dai neo aggiunti "Movimento dei Cittadini Sicilia". Per aderire al "Condominio Solidale, Aiutaci da Casa, la Spesa che vuoi Donare la Ritiriamo Noi", basta organizzare una raccolta tra condomini, di beni di prima necessità alimentare e igiene personale, concordare il giorno e l'ora di raccolta, nel pieno rispetto delle regole e nel mantenimento del distanziamento sociale e saranno i volontari a ritirarla personalmente. Negozio Solidale, il tuo esercizio commerciale diventerà un punto di raccolta donazioni. Per maggiori info o per aderire alle iniziative, contattare i seguenti recapiti telefonici: Casa Vera Icona 3891242110 Il Genio di Palermo 3208309183 Panagiotis 3280447841