Un anno di spesa gratis, palermitano si aggiudica il concorso "600 volte Lidl"

Si chiama Danilo Frisco ed padre di tre bambini. Per lui un maxi buono da 5.200 euro. "Spero che in futuro vincano altre famiglie numerose come la mia". La cerimonia di premiazione nell'ambito della giornata dedicata al consumo di frutta e verdura