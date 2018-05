Alle Officine Baronali si cerca la fotomodella dell’anno

Le Officine Baronali ospitano, sabato 12 maggio alle 21, la seconda tappa siciliana del concorso nazionale Fotomodella dell’anno Academy 2018. L’evento è organizzato da Ettore Napoli concessionario unico per la Sicilia del concorso che, nei suoi 34 anni di vita, ha visto tra le sue miss in gara personaggi di successo come Samantha De Grenet, Francesca Rettondini, Hoara Borselli, Michelle Hunziker, Adriana Volpe, Lucia Galeone, Caterina Balivo e Costanza Caracciolo.



Si sfideranno venti ragazze dai 14 ai 23 anni. La prima classificata si aggiudicherà l’accesso alla finale provinciale e affiancherà Giulia Di Leo, 16 anni, vincitrice della prima tappa, che si è svolta a Palazzo Mazzarino, sede dell’Università Pegaso, eletta da una giuria presieduta dal fotografo moda Luca Lo Bosco.



In giuria, alle Officine Baronali, ci saranno il consigliere comunale Claudio Volante, nella qualità di presidente, e i componenti Luca Rasa, agente di moda, Claudia Aloi, responsabile di produzione del concorso per la Sicilia, Mario Muratore, coordinatore marketing regionale del concorso e la make up artist Giorgia Lo Porto. Intrattenimento musicale affidato a Maria Antonietta Innusa e Alessia Di Bella.

A presentare la seconda tappa regionale del concorso Fotomodella dell’anno Academy 2018 sarà Mariandrea Gallo.