Al via il concorso fotografico "Scattiamo"

Oggi ha inizio il concorso fotografico "Scattiamo" promosso dalla "Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus". Per partecipare occorre selezionare "Mi piace" sulla pagina Facebook della "Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus" https://www.facebook.com/giorgiolapiracooperativasocialeonlus/ e inviare una foto in messaggio privato Facebook alla pagina della Cooperativa, indicando la categoria di partecipazione come indicato in locandina, aggiungendo il nome, cognome ed un recapito telefonico del partecipante. Ci sono tre categorie: “Salviamo il pianeta”, “Eco-farma”, “Creazioni Bambini”.

Nel caso di partecipante nella categoria "Bambini" il minore non deve avere oltre gli 11 anni di età ed oltre al nome del minore occorre scrivere in messaggio privato nominativo e recapito telefonico di un genitore. Le foto pubblicate sulla pagina della Cooperativa potranno essere votate apponendo "Mi piace" alle stesse entro il 15 settembre 2019. La foto che riceverà più "Mi piace" per categoria sarà la vincitrice del concorso ( 3 vincitori, uno per categoria ) e quindi premiata. Le fotografie non dovranno avere come soggetto minori di età.