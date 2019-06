Trombettista bagherese vola in Canada: si esibirà al Toronto Jazz Festival

Il trombettista bagherese Giacomo Tantillo vola in Canada per esibirsi al Toronto Jazz Festival. L'evento è promosso dal Mibac, dall'Istituto di Cultura a Toronto e dall’associazione Musicisti italiani di jazz. Il musicista presenterà “Water Trumpet”, il suo nuovo album. Ad accompagnare Tantillo, in questo progetto - totalmente autoprodotto - un quartetto d’eccezione formato da Andrea Rea al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Water Trumpet è un’opera prima, la realizzazione di un progetto in cui Tantillo ha impegnato tutto se stesso, elaborando e limando i brani fin nel dettaglio.

"Non appena ho appreso del suo viaggio a Toronto ho pensato che l’amministrazione comunale doveva incontrare Giacomo – dichiara l’assessore alla Cultura Daniele Vella - non solo per augurargli un grosso in bocca al lupo per il concerto oltre oceano ma perché quale eccellenza bagherese ci rappresenterà. Speriamo di poter organizzare un concerto anche a Bagheria".

Docente di tromba/tromba jazz (AFAM) all’istituto superiore A.Toscanini di Ribera, in provincia di Agrigento, e all’Istituto comprensivo Cassarà/Guida di Partinico, Tantillo nel giugno del 2006 si laurea a pieni voti in Tromba Classica, successivamente consegue la laurea abilitante per la formazione docenti e nel giugno 2014 si laurea al biennio di II livello in Tromba Jazz con 110 lode e menzione al Conservatorio di Palermo.

Vanta diverse collaborazioni e partecipazioni all’interno di orchestre jazz e sinfoniche, Jazz Festival e registrazioni di colonne sonore per film di compositori come Luis Bacàlov e Giuseppe Vasapolli e numerosi premi e concorsi. "Non possiamo non valorizzare le eccellenze bagheresi, lo faremo sempre - dice il sindaco Filippo Maria Tripoli – e Giacomo ne rappresenta una che è legata alla musica che è un linguaggio universale in tutto il mondo".

