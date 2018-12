Conca D’Oro, lo “Sport Show” premiato dal Consiglio nazionale dei centri commerciali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il centro commerciale Conca D’Oro chiude l’anno aggiudicandosi un prestigioso premio. Il riconoscimento è stato assegnato dal Consiglio nazionale dei centri commerciali durante i “Cncc Marketing Awards”, che si sono svolti a Milano con l’obiettivo di premiare le strutture che si sono distinte in Italia per la superiorità dimostrata nell’organizzazione e nella realizzazione di attività di marketing e di comunicazione. L’evento “Sport Show”, organizzato lo scorso maggio dal centro commerciale di Palermo, ha ricevuto l’ambito “Best of category” nella sezione “Corporate social responsability” sbaragliando un’alta concorrenza.

La manifestazione è riuscita a trasformare un centro commerciale in una grande piazza, luogo d’incontro per una moltitudine di atleti, occasione per diffondere i valori della condivisione, del rispetto delle regole e dell’integrazione. Sono state 100 le attività sportive da provare gratuitamente, 1.000 associazioni sportive partecipanti, 20 aziende sponsor e 4 patrocini (Comune di Palermo, Provveditorato agli studi di Palermo, Cip, Fisdir) per un totale di 100 mila presenze in tre giorni. A fare da filo conduttore la storia di Marcella Li Brizzi, atleta in carrozzina, selezionata per partecipare agli internazionali di para-badminton in Irlanda. Li Brizzi non avrebbe potuto partecipare, nonostante i meriti sportivi, causa mancanza fondi. Lo Sport Show è riuscito a sponsorizzare la sua presenza agli internazionali di Dublino.